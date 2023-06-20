Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2023-2024 eğitim yılı okul açılış tarihi

Eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci ve bu öğrencilerin aileleri, okulların ne zaman yaz tatilinden çıkacağını öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde karne olarak tatile başlayan öğrenciler, rahat bir nefes alacakları tatil günlerinin sonunda okul sıralarına dönecek. Peki, okullarda yaz tatili ne zaman bitecek?

Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2023-2024 eğitim yılı okul açılış tarihi

2022-2023 eğitim-öğretim dönemi 16 Haziran Cuma günü sona erdi. Yaz tatili sürecine giren öğrenciler, bir yandan stresli ve yorucu bir dönemin yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışırken bir yandan da yeni eğitim-öğretim döneminin tarihini merak ediyor. İşte, okulların açılacağı tarih...

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

KAYITLARI BAŞLADI MI?

Geçtiğimiz yıllarda ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sisteminden yapılıyordu.

İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştiriliyordu.

Önümüzdeki eğitim yılı için henüz bilgiler gelmedi. Bu kapsamda açıklamalar oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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