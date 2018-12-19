Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için yeni bir adım atılıyor.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç "Hiç okul öncesi eğitim almamış çocuklarımız için 2019'un temmuz ve ağustos aylarında bir uygulama yapacağız. Okullarımızın yaz tatilindeki atıl kapasitesini kullanarak iki ay yoğunlaştırılmış anaokulu eğitim vereceğiz" dedi.
Proje için yaz tatilinde okullardaki bazı sınıflar ana sınıfı eğitimine uygun hale getirilecek. İlk etapta 26 il belirlendi. Suriyeli çocuklar da yoğunlaştırılmış eğitimden faydalanacak.
Yaz tatilinde anaokulu eğitimi
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Yaz tatilinde anaokulu çağındaki çocuklara iki aylık yoğunlaştırılmış uyum eğitimi verilecek. Tatil nedeniyle kapanan okullar bu eğitim için kullanılacak.
Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için yeni bir adım atılıyor.