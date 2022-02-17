YDS/1 başvuruları başladı

10 Nisan'da yapılacak 2022-YDS/1 başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr üzerinden yayımlandı.



Başvurular 17–28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Öte yandan ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada YDS'nin artıl 81 ilde uygulanacağını duyurdu.



Aygün yaptığı açıklamada, "Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YDS’yi bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.