YDS/1 saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek? 2025 YDS sonuç tarihi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) Ösym tarafından ülke genelinde pazar günü uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 80 soru sorulacak. İşte, YDS/1 sınav süresi...



YDS/1 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



Yılın ilk YDS uygulaması 9 Mart günü saat 10:15'te başlayacak. Sınavda 80 soru sorulacak ve adaylara 180 dakika yani 3 saat süre tanınacak. Adaylar saat 10:00'a kadar sınav binalarına alınmış olacak. Sınav saat 13:15 sıralarında son bulacak.

YDS/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI



YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden 4 Nisan tarihinde ilan edilecek.