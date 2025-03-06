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YDS/1 saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek? 2025 YDS sonuç tarihi

ÖSYM tarafından 2025 yılı YDS/1 uygulaması yapılacak. 27 Şubat tarihinden itibaren sınav giriş belgelerini alan adaylar 9 Mart günü YDS'ye katılabilecek. YDS/1 sınavı için adayların kimlik ve sınav giriş belgesi ile snav merkezinde bulunması gerekiyor. YDS'de kaç soru var, YDS sınavı kaç dakika sürüyor?

YDS/1 saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek? 2025 YDS sonuç tarihi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (/1) tarafından ülke genelinde pazar günü uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 80 soru sorulacak. İşte, YDS/1 sınav süresi...

YDS/1 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yılın ilk YDS uygulaması 9 Mart günü saat 10:15'te başlayacak. Sınavda 80 soru sorulacak ve adaylara 180 dakika yani 3 saat süre tanınacak. Adaylar saat 10:00'a kadar sınav binalarına alınmış olacak. saat 13:15 sıralarında son bulacak.

YDS/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden 4 Nisan tarihinde ilan edilecek.

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