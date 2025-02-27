YDS/1 sınav giriş yerleri açıklandı (2025 ÖSYM YDS/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

2025 YDS/1 sınav giriş belgeleri, 9 Mart'ta sınava girecek olan adayların gündeminde yer alıyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında YDS sınav giriş yerleri erişime açıldı. İşte 2025 YDS/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.



2025 YDS/1 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI



9 Mart 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2025-YDS/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 27 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

