YDS/1 sınav giriş yerleri açıklandı (2025 ÖSYM YDS/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) tarihine kısa bir süre kala sınav giriş yerleri ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri okulları sınav giriş belgeleri üzerinden öğrenebilecek. Adaylar sınav giriş yerlerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) adresi üzerinden ulaşabilecek.

YDS/1 sınav giriş yerleri açıklandı (2025 ÖSYM YDS/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

2025 /1 sınav giriş belgeleri, 9 Mart'ta sınava girecek olan adayların gündeminde yer alıyordu. tarafından yapılan duyuru sonrasında YDS sınav giriş yerleri erişime açıldı. İşte 2025 YDS/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

2025 YDS/1 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

9 Mart 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2025-YDS/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 27 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

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