YDS/1 sonuç tarihi: 2025 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

2025 YDS/1 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, yılın ilk YDS sınavına giren adayların gündeminde yer alıyor. 9 Mart'ta tamamlanan YDS sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?



2025 YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YDS takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; YDS/1 sınav sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.



YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar, sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

