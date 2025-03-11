YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YDS/1 soru ve cevap anahtarı yayımlandı
YDS/1 sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 9 Mart'ta tamamlanan yılın ilk YDS sınavı sonrasında sonuç tarihi merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) sonrasında soru ve cevapları yayımlandı. Peki, 2025 YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 YDS/1 sınavı tamamlandı. 81 il, 87 sınav merkezinde 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlenen sınav, saat 10.15'te başladı. Sınavın sona ermesinin ardından ise tüm gözler YDS sınav sonuçlarının açıklanağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YDS takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; YDS/1 sınav sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.
SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
9 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yüzde 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 9 Mart 2025 tarihinde saat 14.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 19 Mart 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
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