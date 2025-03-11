YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YDS/1 soru ve cevap anahtarı yayımlandı

2025 YDS/1 sınavı tamamlandı. 81 il, 87 sınav merkezinde 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlenen sınav, saat 10.15'te başladı. Sınavın sona ermesinin ardından ise tüm gözler YDS sınav sonuçlarının açıklanağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?



2025 YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YDS takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; YDS/1 sınav sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

