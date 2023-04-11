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YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2023 YDS sonuç tarihi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuçları için bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlardan biri olan YDS/1, 9 Nisan 2023 tarihinde yapılmıştı. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2023 YDS sonuç tarihi...

YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2023 YDS sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından paylaşılan 2023 sınav takvimiyle birlikte Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-/1) sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından 9 Nisan'da uygulanan YDS sınavının sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak.

YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2023 YDS sonuç tarihi - 1

SINAV SONUÇLARIN NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2023 YDS sonuç tarihi - 2


İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr
üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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