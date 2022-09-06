YDS/2 başvurusu nasıl yapılır? (2022 ÖSYM YDS başvuru ekranı)

YDS başvuruları ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte başladı. Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan YDS sınavı, yabancı dil bilgilerini test edecek olan kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, YDS başvurusu nasıl yapılır? İşte 2022 YDS başvuru ekranı.



YDS BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022 YDS/2, 23 Ekim 2022'de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak.



Sınava başvurular, 15 Eylül'e kadar yapılacak.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

YDS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN