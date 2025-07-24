YDS/2 İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de

2025 YDS/İngilizce sınavı sonrası sonuç tarihine odaklanan adaylar, ÖSYM’nin açıklayacağı resmi takvimi yakından takip ediyor. Gözler şimdi sınav sonuçlarının ilan edileceği günde. Peki, YDS/2 İngilizce sonuçları hangi gün açıklanacak?



2025 YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM’nin yayımladığı 2025 sınav takvimine göre, YDS/İngilizce sonuçları için tarih henüz belli olmadı.



Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.



YDS NE İŞE YARAR?



375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

