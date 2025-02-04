YDS/2 ne zaman yapılacak? ÖSYM 2025 YDS başvuru tarihleri

2025'in ikinci YDS oturumuna dair tarih bilgisi araştırmaları sürüyor. Yabancı dil tazminatı almak isteyen memurlar ve yüksek lisans yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınavın tarihi merak konusu oldu. İşte, YDS/2 hakkında bilgiler...



2025 YDS/2 NE ZAMAN?



YDS/2 sınavı 16 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak.



2025 YDS/2 BAŞVURU TAKVİMİ



2025 YDS/2 sınavı için başvurular, 30 Eylül, 8 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Sınav sonuçları ise 5 Aralık 2025 tarihinde duyurulacak.

