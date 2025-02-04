YDS/2 ne zaman yapılacak? ÖSYM 2025 YDS başvuru tarihleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), düzenlenecek 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2025-YDS/2) dair araştırmalar başladı. YDS'nin bu yılki ilk oturumunun başvurularını yakın zaman önce bitmişti. Adaylar şimdi ise bu yılın ikinci ve son oturum tarihine odaklandı. Peki, 2025 YDS/2 ne zaman? YDS başvurusu ne zaman?
2025'in ikinci YDS oturumuna dair tarih bilgisi araştırmaları sürüyor. Yabancı dil tazminatı almak isteyen memurlar ve yüksek lisans yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınavın tarihi merak konusu oldu. İşte, YDS/2 hakkında bilgiler...
2025 YDS/2 NE ZAMAN?
YDS/2 sınavı 16 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak.
2025 YDS/2 BAŞVURU TAKVİMİ
2025 YDS/2 sınavı için başvurular, 30 Eylül, 8 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Sınav sonuçları ise 5 Aralık 2025 tarihinde duyurulacak.
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