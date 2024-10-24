YDS/2 sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM YDS/2 sınav giriş belgesi sorgulama)

2024 ÖSYM YDS/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Yabancı dil bilgilerini test etmek için ÖSYM tarafından düzenlenen yılın ikinci YDS sınavına girecek olan adaylar, AİS üzerinden YDS/2 sınav giriş yerlerini öğrenebilecek. İşte ayrıntılar.



YDS/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI



3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2024-YDS/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 24 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

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