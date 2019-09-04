Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda 3 kez düzenlenen YDS/2 için geri sayım başladı.

Peki YDS/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...



2019 YDS GİRİŞ YERİ SORGULAMA



Aday öğrenciler YDS/2 için giriş yerlerini ÖSYM'nin resmi sayfasından T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilirler.

GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI



2019 YDS/2 NE ZAMAN?



2019 yılının 2. YDS'si olan sınav bu yıl 8 Eylül Pazar günü gerçekleşecek.



2019 YDS/2 SAAT KAÇTA?



ÖSYM'den yayımlanan takvime göre 2019 YDS/2 10.15'te başlayacak olup, saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacaklar.



YDS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.



Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,



90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi



olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.



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