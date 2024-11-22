YDS/2 sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM YDS/2 sonuç sorgulama ekranı)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 YDS/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2024-YDS/2 sonuçları ÖSYM sonuç sistemi olan AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek.



YDS/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI



3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.



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