YDS/2 sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM YDS/2 sonuç sorgulama ekranı)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 Kasım tarihinde uygulanan 2024 yılının ikinci YDS sınavının sonuçları online sistem üzerinden sorgulanabilecek.

YDS/2 sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM YDS/2 sonuç sorgulama ekranı)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () 2024 /2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2024-YDS/2 sonuçları ÖSYM sonuç sistemi olan AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek.

YDS/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI

3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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