YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS sonuçları için tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) geride kaldı. Sınava katılım sağlayan adaylar, YDS/2 sonuç tarihini merak ediyor. Peki, YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS sonuçları için tarih verdi

Bu yılın son kez düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (/2) 3 Kasım Pazar günü yapıldı. Adaylar sınav ardından  "YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. 

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS sonuçları için tarih verdi - 1

/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

takvimiyle YDS/2 sonuç tarihi paylaşıldı. Sınav sonuçları, 22 Kasım'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine ek olarak başka dillerde de yapılacak sınav 180 dakika sürecek. 

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