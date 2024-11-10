YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS sonuçları için tarih verdi

Bu yılın son kez düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) 3 Kasım Pazar günü yapıldı. Adaylar sınav ardından "YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" gibi sorulara yanıt arıyor.