ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YDS/2 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, adayların, 2019-YDS/2 için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.
Sınav, 8 Eylül pazar günü yapılacak.
YDS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması
Anadolu AjansıEğitim
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceğini bildirdi.
ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YDS/2 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.