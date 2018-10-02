Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) düzenlenen 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS/3, 2 Aralık'ta yapılacak.
Sınav başvuruları, 10 Ekim'e kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.
Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS/3 Kılavuzu'nun incelemeleri gerekiyor.
SINAV SORULARININ SIZMAMASI İÇİN 3 HAFTA DIŞARI ÇIKAMIYORLAR