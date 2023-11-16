YDS başvuruları ne zaman? (2024 YDS/1 sınav ve başvuru tarihi)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için tarih araştırmaları başladı. 2024 YDS öncesinde başvuru ve sınav tarihlerini merak eden adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan yeni sınav takvimini araştırıyor. Peki, YDS başvuruları ne zaman yapılacak?

YDS başvuruları ne zaman? (2024 YDS/1 sınav ve başvuru tarihi)

2024 sınav ve tarihi, yabancı dil bilgisini test etmek için sınava hazırlanan adaylar tarafından sorgulanıyor. tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte /1 başvuru tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.

2024 YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YDS takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; YDS/1 başvuruları 7 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 15 Şubat 2024'te sona erecek. Geç başvurular ise 22 Şubat 2024 tarihinde alınacak.

YDS başvuruları ne zaman? (2024 YDS/1 sınav ve başvuru tarihi) - 1

2024 YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2024 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri de belli oldu.

Buna göre; YDS/1 sınavı 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Sınavın sonuçları ise 25 Nisan 2024'te açıklanacak.

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