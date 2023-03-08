YDS geç başvuru nasıl yapılır? (2023 ÖSYM YDS/1 geç başvuru tarihleri)

YDS/1 geç başvuru işlemleri, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında başladı. YDS başvurusunu henüz tamamlamamış olan adaylar, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden başvurularını yapabilecek. İşte YDS geç başvuru ekranı.



YDS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?



ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 13 Mart mesai saati bitimine veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "ais.osym.gov.tr" ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından 13 Mart saat 23.59'a kadar yapabilecek.

YDS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



2023-YDS/1 sınavına başvuran adaylar, 13 Mart saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden "ais.osym.gov.tr" ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.



YDS GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

