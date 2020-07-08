YDS geç başvuru tarihi ne zaman? (2020 YDS tarihleri)

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ertelenen sınavlara dair açıklamada bulundu. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan YDS, 27 Eylül 2020'de yapılacak.

Aygün'ün verdiği bilgiye göre, 27 Eylül'de uygulanacak 2020-YDS, 11 Ekim'de yapılacak 2020-EKPSS ile 26 Aralık'ta düzenlenecek 2020-DİB-MBSTS sınavları için belirlenecek yeni geç başvuru tarihleri, gelecek ay içinde ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak.

Söz konusu sınavlara başvurusunu yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da ilgili sınav için belirlenecek geç başvuru tarihlerinde, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.



YDS başvuruları daha önce 19-26 Şubat tarihleri arasında alınmıştı.

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