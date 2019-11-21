YDS giriş belgeleri açıklandı

ÖSYM, YDS giriş belgelerini açıkladı. Adaylar belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden edinebilecekler.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 1 Aralık'ta düzenlenecek Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) giriş belgeleri açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecekler.

1 Aralık 2019'da yapılacak 2019-YDS/3 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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