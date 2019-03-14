Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2019-YDS/1) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Mart Pazar günü düzenlenecek 2019-YDS/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesine, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
YDS giriş belgeleri erişime açıldı
Anadolu AjansıEğitim
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı adaylarının sınava giriş belgeleri yayınlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2019-YDS/1) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.