Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS ilkbahar dönemi) için başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren "sınava giriş belgesi"ni, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.
Adaylar, 1 Nisan Pazar günü yapılacak sınava saat 10.00'dan sonra alınmayacak.
Adaylar, 2018-YDS ilkbahar dönemi kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.
YDS giriş belgeleri erişime açıldı
Anadolu AjansıEğitim
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ilkbahar dönemi için başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime sunuldu.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS ilkbahar dönemi) için başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.