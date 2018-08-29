Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), 9 Eylül'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS sonbahar dönemi adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
9 Eylül'deki sınava girecek adaylar, giriş belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
YDS giriş belgeleri erişime açıldı
Anadolu AjansıEğitim
2018-Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), 9 Eylül'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.