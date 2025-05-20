YDS/İngilizce başvuruları başladı! 2025 YDS başvurusu nasıl yapılır?

2025-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/İngilizce) başvuru süreci başladı. Bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girilebilecek olup Adaylar, başvurularını 20 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

Sınava başvurular, 20-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

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