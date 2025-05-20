YDS/İngilizce başvuruları başladı! 2025 YDS başvurusu nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/İngilizce) başvurularının başladığını resmen duyurdu. Yayımlanan kılavuza göre, adaylar belirlenen tarihler arasında başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler.
2025-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/İngilizce) başvuru süreci başladı. Bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girilebilecek olup Adaylar, başvurularını 20 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
Sınava başvurular, 20-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Başvuru süreci boyunca adayların, sınav kılavuzunu dikkatlice incelemeleri ve başvuru işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlamaları gerekiyor. Adayların sınav ücretini yatırmaları da başvurunun geçerli sayılması için şartlar arasında yer alıyor.
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