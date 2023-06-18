YDS ne zaman? 2023 YDS-2 sınav takvimi

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) bu yıl planlanan ilki geçen Mart ayında gerçekleştirildi. Bu sınavdan istediği sonucu elde edemeyip, diğer YDS oturumuna katılmak isteyen adaylar yeni sınav takvimine odaklandı. Peki YDS/2 ne zaman yapılacak? Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı başvuruları ne zaman?

YDS ne zaman? 2023 YDS-2 sınav takvimi

2023'ün ikinci oturumu için nefesler tutuldu. Yabancı dil puanını belgelemek isteyen adayların katılım sağlayacağı sınavda toplam 80 soru yer alacak ve 180 dakika süre verilecek. İşte, 2023 YDS-2 sınav takvimi...

YDS-2 NE ZAMAN?

tarafından yayınlanan takvimle sınav tarihleri belli oldu. Buna göre YDS/2, 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM YDS BAŞVURU TAKVİMİ

Başvurular 1-11 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacak.

Sınava katılmak isteyen adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

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