YDS ne zaman? 2023 YDS-2 sınav takvimi

2023'ün ikinci YDS oturumu için nefesler tutuldu. Yabancı dil puanını belgelemek isteyen adayların katılım sağlayacağı sınavda toplam 80 soru yer alacak ve 180 dakika süre verilecek. İşte, 2023 YDS-2 sınav takvimi...



YDS-2 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle sınav tarihleri belli oldu. Buna göre YDS/2, 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.



ÖSYM YDS BAŞVURU TAKVİMİ



Başvurular 1-11 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacak.



Sınava katılmak isteyen adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.



