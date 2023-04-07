YDS ne zaman, saat kaçta? Sınavda kaç soru sorulacak, kaç dakika sürecek? (2023 YDS/1 sınav tarihi)

2023 YDS sınavı için bekleyiş sürüyor. Sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar, az bir zaman kala YDS'nin saat kaçta başlayacağını ve sınavda kaç soru sorulacağını araştırıyor. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta? Sınavda kaç soru sorulacak, kaç dakika sürecek?



2023 YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan 2023 sınav takvimiyle birlikte, YDS sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1), 9 Nisan Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.



SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



Sınav, 83 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.



Sınav saat 13.15'te son bulacak. Sınavda 80 soru sorulur ve yanlış cevaplar doğruları götürmez.

