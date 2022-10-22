YDS ne zaman, saat kaçta? YDS kaç dakika, kaç soru? (2022 ÖSYM YDS/2 sınavı)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için geri sayım başladı. Yabancı dil bilgilerini ölçmek isteyen adayların katılım sağlayacağı YDS sınavının ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Sınava girecek olan adaylar YDS sınavının kaç dakika olduğunu ve sınavda kaç soru sorulacağını araştırıyor. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta? YDS kaç dakika, kaç soru?

YDS ne zaman, saat kaçta? YDS kaç dakika, kaç soru? (2022 ÖSYM YDS/2 sınavı)

/2 sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. tarafından yapılan duyuru sonrasında, adaylara /2 sınavı için hatırlatma yapıldı. Sınava katılım sağlayacak olan kişiler YDS sınavının kaç dakika süreceğini ve sınavda kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta? YDS kaç dakika, kaç soru?

YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından yayımlanan YDS sınav takvimiyle birlikte sınavın ne zaman yapılacağı belli oldu.

Buna göre; 2022 YDS/2 sınavı 23 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. , saat 10.15'te başlayacak.

Ancak adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına ve salonlarına alınmayacak.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

YDS ne zaman, saat kaçta? YDS kaç dakika, kaç soru? (2022 ÖSYM YDS/2 sınavı) - 1

YDS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri mümkün olmayacak.

Sınav saat 13.15'te son bulacak. Sınavda 180 dakika cevaplanması gereken 80 soru sorulur ve yanlış cevaplar doğruları götürmez.

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