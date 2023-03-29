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YDS ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu? (2023 ÖSYM YDS/1 sınav tarihi)

2023 YDS için tarih araştırmaları başladı. Yılda 2 kez ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS'nin bu yıl ilk kez yapılacak olan sınavı için tarihler merak ediliyor. Sınava kısa bir zaman kala, sınav giriş yerlerinin de ÖSYM tarafından belli olması bekleniyor. Peki, YDS ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu?

YDS ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu? (2023 ÖSYM YDS/1 sınav tarihi)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (/1-2023) için geri sayım başladı. tarafından yılda 2 kez yapılan sınavının ilki nisan ayında gerçekleşecek. Peki, YDS ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu?

YDS/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; YDS/1 sınavı bu yıl 9 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak.

YDS ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu? (2023 ÖSYM YDS/1 sınav tarihi) - 1

YDS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

YDS/1 sınav giriş belgeleri, sınava kısa bir zaman kala adaylar tarafından bekleniyor.

ÖSYM tarafından sınav giriş yerleri henüz duyurulmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

YDS SONUÇ TARİHİ

ÖSYM tarafından 9 Nisan'da uygulanacak olan YDS sınavının sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak.

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