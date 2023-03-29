YDS ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu? (2023 ÖSYM YDS/1 sınav tarihi)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1-2023) için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yılda 2 kez yapılan YDS sınavının ilki nisan ayında gerçekleşecek. Peki, YDS ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu?
YDS/1 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri belli oldu.
Buna göre; YDS/1 sınavı bu yıl 9 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak.
YDS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
YDS/1 sınav giriş belgeleri, sınava kısa bir zaman kala adaylar tarafından bekleniyor.
ÖSYM tarafından sınav giriş yerleri henüz duyurulmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
YDS SONUÇ TARİHİ
ÖSYM tarafından 9 Nisan'da uygulanacak olan YDS sınavının sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak.