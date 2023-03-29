YDS ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu? (2023 ÖSYM YDS/1 sınav tarihi)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1-2023) için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yılda 2 kez yapılan YDS sınavının ilki nisan ayında gerçekleşecek. Peki, YDS ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu?



YDS/1 NE ZAMAN YAPILACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri belli oldu.



Buna göre; YDS/1 sınavı bu yıl 9 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak.

YDS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?



YDS/1 sınav giriş belgeleri, sınava kısa bir zaman kala adaylar tarafından bekleniyor.



ÖSYM tarafından sınav giriş yerleri henüz duyurulmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.



YDS SONUÇ TARİHİ



ÖSYM tarafından 9 Nisan'da uygulanacak olan YDS sınavının sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak.