YDS ne zaman? YDS-2 başvuruları ne zaman bitecek?

Bu yılın son YDS oturumunun başvuruları başladı. Başvurularını henüz yapmayan adaylar ise ÖSYM'nin belirlediği son başvuru gününü ve sınav oturum tarihini merak ediyor. İşte, 2024-YDS/2 hakkında son bilgiler...



YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre başvurular, 25 Eylül'e kadar sürecek.



Adaylar, başvurularını 17 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.



2024 YDS-2 NE ZAMAN?



2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2), 3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.



