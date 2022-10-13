YDS sınav giriş yerleri açıklandı (2022 ÖSYM YDS/2 sınav giriş belgesi sorgulama)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 23 Ekim'de düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) giriş belgesi açıklandı. 15 Eylül'de tamamlanan YDS başvularının ardından adaylar sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, YDS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?



YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?



ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında YDS sınav giriş belgesi erişime açıldı.



ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2022-YDS/2) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."



"Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 13 Ekim 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecektir." ifadeleri yer aldı.



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