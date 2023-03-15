YDS sınavı ne zaman? (2023 ÖSYM YDS/1 sınav tarihi)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) tarihi, sınava katılım sağlayacak yüzlerce kişi tarafından sorgulanıyor. 13 Mart tarihinde tamamlanan YDS geç başvuru işlemlerinin ardından gözler sınavın yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, YDS/1 ne zaman yapılacak?

YDS sınavı ne zaman? (2023 ÖSYM YDS/1 sınav tarihi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından her yıl iki kez yapılan sınavının ilki için geri sayım başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınavın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, /1 ne zaman yapılacak?

YDS/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; YDS/1 sınavı bu yıl 9 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak.

YDS sınavı ne zaman? (2023 ÖSYM YDS/1 sınav tarihi) - 1

YDS SONUÇ TARİHİ

ÖSYM tarafından 9 Nisan'da uygulanacak olan YDS sınavının sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak.

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