YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YDS/1 sonuçları)

YDS sonuçları, 9 Nisan'da bu yılın ilk YDS sınavına giren ve yabancı dil seviyelerini test etmek isteyen adaylar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YDS sonuçları için tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.



YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan 2023 sınav takvimiyle birlikte Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuç tarihi belli oldu.



Buna göre; YDS sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. YDS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ