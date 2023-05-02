YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YDS/1 sonuçları)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 9 Nisan tarihinde gerçekleşen YDS sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarih, sınava giren birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YDS/1 sonuçları)

sonuçları, 9 Nisan'da bu yılın ilk sınavına giren ve yabancı dil seviyelerini test etmek isteyen adaylar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YDS sonuçları için tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan 2023 sınav takvimiyle birlikte Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; YDS sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak.

YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YDS/1 sonuçları) - 1

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YDS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...