YDS sonuçları açıklandı! YDS/2 sonuçları nasıl sorgulanır? (2022 ÖSYM YDS sonuç sorgulama)

YDS/2 sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulanan YDS/2 sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar ÖSYM üzerinden sonuçlarını görüntülemeye başladı.



YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI



23 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2022-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarını 08 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecektir.

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