YDS sonuçları açıklandı! YDS/2 sonuçları nasıl sorgulanır? (2022 ÖSYM YDS sonuç sorgulama)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı. YDS/2 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebiliyor. İşte YDS sonuçları sorgulama ekranı.

YDS sonuçları açıklandı! YDS/2 sonuçları nasıl sorgulanır? (2022 ÖSYM YDS sonuç sorgulama)

/2 sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulanan YDS/2 sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar üzerinden sonuçlarını görüntülemeye başladı.

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI

23 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2022-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarını 08 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecektir.

YDS/2 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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