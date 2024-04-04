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YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YDS-1 sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) geçtiğimiz günlerde yapıldı. Sınava katılım sağlayan binlerce aday şimdi ise sonuçlara odaklandı. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YDS-1 sonuç tarihi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı, şimdi ise sonuçlar adayların gündeminde yer alıyor. Sınava en fazla başvuru 96 bin 757 ile İngilizce, 8 bin 282 ile Arapça, 4 bin 136 ile Almanca dillerinde yapıldı. /1, 20 dilde gerçekleştirildi. İşte, 2024 YDS-1 sonuç tarihi...

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılan adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulmuştu.

Diğer dillerden sınava katılan adaylara, yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde uygulama yapıldı.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

sonuçları, 25 Nisan'da açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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