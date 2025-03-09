YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YDS/1 soru ve cevapları yayımlandı

2025 YDS/1 sınavı tamamlandı. 81 il, 87 sınav merkezinde 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlenen sınav, saat 10.15'te başladı. Sınavın sona ermesinin ardından ise tüm gözler YDS sınav sonuçlarının açıklanağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?



80 SORU SORULDU



120 bin 261 adayın başvurduğu ve 20 dilde gerçekleştirilen sınavda, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılan adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi.



Diğer dillerden ise adaylara yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde toplam 8 açık uçlu çeviri sorusu soruldu.

