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YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de (2024 YDS/1 sonuç tarihi)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 24 Mart'ta ÖSYM tarafından yapılan YDS sınavı sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YDS/1 sonuç tarihi belli olmuştu. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de (2024 YDS/1 sonuç tarihi)

2024 /1 sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 24 Mart'ta yapılan yılın ilk YDS sınavı sonrasında sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki, YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YDS sınav takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; YDS/1 sonuçları 25 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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