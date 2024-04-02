YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de (2024 YDS/1 sonuç tarihi)

2024 YDS/1 sınav sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Mart'ta yapılan yılın ilk YDS sınavı sonrasında sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki, YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?



YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YDS sınav takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; YDS/1 sonuçları 25 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.



Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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