YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ÖSYM YDS/1 sonuç tarihi)

2023 YDS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bu yılın ilk YDS sınavının ardından sorgulanmaya başladı. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. İşte ayrıntılar.



YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YDS sınav takvimiyle birlikte, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; YDS sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. YDS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ