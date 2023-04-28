YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ÖSYM YDS/1 sonuç tarihi)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. 9 Nisan'da gerçekleştirilen YDS sınavının sonuçları için tarih, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ÖSYM YDS/1 sonuç tarihi)

2023 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, tarafından gerçekleştirilen bu yılın ilk sınavının ardından sorgulanmaya başladı. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. İşte ayrıntılar.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YDS sınav takvimiyle birlikte, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; YDS sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ÖSYM YDS/1 sonuç tarihi) - 1

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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