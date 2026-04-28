YDS/1 sonuçları sorgulama ekranı 2026: YDS sonuçları açıklandı
28.04.2026 16:31
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden sorgulayabilecek.
5 Nisan 2026 tarihinde uygulanan 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2026-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Peki, YDS sonuçları nasıl sorgulanır?
YDS/1 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek
YDS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Nisan 2026 tarihinde uygulanan 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Nisan 2026 tarihinde saat 14.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.