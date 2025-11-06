YDS/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı (YDS sınav yerleri sorgulama)
06.11.2025 12:27
Haber Merkezi
2025-YDS/2 sınav giriş belgeleri sınav tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. Adaylar, YDS sınav yerlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.
2025-YDS/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, 16 Kasım 2025 saat 11.00’den itibaren belgelerini ÖSYM’nin internet sitesinden alabilecek. ÖSYM, Kasım 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS/2) başvuran adayların sınav bina ve salon atama işlemlerini tamamladı.
Adaylar, Sınava Giriş Belgeleri’ni 6 Kasım 2025 saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi
üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.
SAAT UYARISI
16 Kasım 2025 tarihinde yapılacak YDS/2 sınavı için saat 10.00’dan sonra sınav binalarına giriş yapılmayacak.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, adayların sınav günü mağduriyet yaşamamaları için belgelerini önceden kontrol etmeleri ve sınav yerlerine zamanında gitmeleri istendi.