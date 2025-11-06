YDS/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı (YDS sınav yerleri sorgulama)

SAAT UYARISI

16 Kasım 2025 tarihinde yapılacak YDS/2 sınavı için saat 10.00’dan sonra sınav binalarına giriş yapılmayacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, adayların sınav günü mağduriyet yaşamamaları için belgelerini önceden kontrol etmeleri ve sınav yerlerine zamanında gitmeleri istendi.