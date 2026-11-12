YDS/2 sınav giriş yerleri açıklandı. 2026 YDS/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

22 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak yılın ikinci YDS oturumuna katılacak adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı ve 2026-YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Duyurunun hemen ardından sınava katılım sağlayacak olan adaylar adaylar “2026 YDS/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı, YDS sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?” sorusuna yanıt aramaya başladı.



YDS/2 SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?



22 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2026-YDS/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri ÖSYM tarafından tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 12 Kasım 2026 tarihinde saat 10.30'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.