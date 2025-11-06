YDS/2 sınav giriş yerleri sorgulama 2025: YDS/2 sınav giriş belgeleri açıklandı
06.11.2025 11:10
Öznur Doğan
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) sınav giriş yerleri açıklandı. Çeşitli kamu görevlerinde yabancı dil yeterliliğini sağlamak için YDS sınavında başarılı olmak isteyen adaylar, 16 Kasım'da yapılacak YDS/2 öncesinde sınav giriş belgelerine bugün itibarıyla erişim sağlayabilecek. İşte 2025 YDS/2 sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.
2025 YDS/2 sınav giriş yerleri açıklandı. 16 Kasım'da ÖSYM tarafından uygulanacak YDS/2 sınavına katılım sağlayacak adaylar, AİS ekranı üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.
YDS/2 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
16 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2025-YDS/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
YDS/2 SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 06 Kasım 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN