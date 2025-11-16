YDS/2 soru ve cevap anahtarı sorgulama 2025: ÖSYM YDS/2 soru ve cevapları yayımlandı

16 Kasım tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan bu yılın son YDS sınavı sonrasında gözler soru ve cevap anahtarına çevrilmişti. 10.15'te başlayan ve 180 dakika süren YDS/2 sınavını tamamlayan adaylar, sınav çıkışında soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, 2025 YDS/2 soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

2025 YDS/2 SORU VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/2 sınavı sonrasında, adaylar soru ve cevap anahtarının kontrolünü sağlamak için yapılacak duyuruyu bekliyordu.

16 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u erişime açıldı.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığıdiziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 16 Kasım 2025 tarihinde saat 14.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 26 Kasım 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

81 İLDE DÜZENLENDİ

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav yurt içinde 81 il ile Lefkoşa ve Bişkek'te 89 sınav merkezinde düzenlendi. Sınav için 315 bina ve 4 bin 758 salon kullanıma açıldı.

Saat 10.15'te başlayan sınav 180 dakika sürdü. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

YDS/2, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapıldı.