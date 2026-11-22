Türkiye genelinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplam 89 sınav merkezinde düzenlenen YDS /2 sınavı için 379 bina ve 6 bin 50 salon kullanıldı.

Sınavın sona ermesiyle birlikte ise gözler YDS/2 soru ve cevap anahtarına çevrildi. ÖSYM sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra soru ve cevapların yayımlandığını açıkladı.

YDS/2 SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

22 Kasım 2026 tarihinde uygulanan 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2026-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 22 Kasım 2026 tarihinde saat 13.50' den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 2 Aralık 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, 10 Aralık'ta açıklanacak. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak. Kurumlar ayrıca kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecek.