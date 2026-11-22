YDS/2 soru ve cevap anahtarı sorgulama 2026: ÖSYM YDS soru ve cevapları yayımlandı
22.11.2026 14:20
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-YDS/2) sona ermesiyle birlikte yanıtlarını kontrol etmek isteyen adaylar için soru ve cevap anahtarı yayımlandı.
Türkiye genelinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplam 89 sınav merkezinde düzenlenen YDS/2 sınavı için 379 bina ve 6 bin 50 salon kullanıldı.
Sınavın sona ermesiyle birlikte ise gözler YDS/2 soru ve cevap anahtarına çevrildi. ÖSYM sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra soru ve cevapların yayımlandığını açıkladı.
YDS/2 SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
22 Kasım 2026 tarihinde uygulanan 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2026-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 22 Kasım 2026 tarihinde saat 13.50' den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 2 Aralık 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlar, 10 Aralık'ta açıklanacak. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak. Kurumlar ayrıca kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecek.