YDUS/1 (İç Hastalıkları) tercihleri başladı (2024 ÖSYM YDUS tercih kılavuzu)

2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS/1) İç Hastalıkları alanı için tercih işlemleri, 09-16 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 09 Ekim 2024 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir.

TERCİHLER 16 EKİM'DE SONA ERECEK

Tercih işlemleri, 16 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.