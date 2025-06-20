YDUS/1 sınav sonuçları açıklandı (2025 YDUS sonuçları sorgulama ekranı)
2025 yılı Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS/1) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Sınava katılan binlerce doktor adayı, sonuçların ne zaman ilan edileceğini merakla beklerken, ÖSYM’den yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte sorgulama ekranı erişime açıldı. İşte 2025 YDUS sonuçları sorgulama sayfası.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS) 1. Dönem sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs'ta düzenlenen 2025-YDUS 1. Dönem sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
1 SORU İPTAL EDİLDİ
Açıklamada, itirazların değerlendirilmesi üzerine Genel Cerrahi Alanı Temel Soru Kitapçığında yer alan 21 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği bildirildi.
YDUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Adaylar, ayrıca cevap kağıtlarının görüntülerini, işaretlemelerinin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını 10 gün boyunca "https://ais.osym.gov.tr" adresinden inceleyebilecek.
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