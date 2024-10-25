YDUS/2 başvuruları başladı (2024 ÖSYM YDUS başvuru ekranı)

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS/2) başvuruları başladı. YDUS 2. dönem sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Peki, YDUS/2 başvuruları nasıl yapılır?

YDUS/2 başvuruları başladı (2024 ÖSYM YDUS başvuru ekranı)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca, 15 Aralık'ta düzenlenecek 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-YDUS 2. Dönem) başvuruları başladı.

YDUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav başvurularını 4 Kasım'a kadar ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla bireysel olarak ÖSYM'nin "https://.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

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Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

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