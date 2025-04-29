YDUS 2. dönem ek tercih sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM YDUS 2. dönem ek tercih sonuçları sorgulama)
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 2. dönem ek tercih sonuçları açıklandı. 17-21 Nisan tarihleri arasında alınan 2024-YDUS 2. dönem ek tercihlerinin ardından, adaylar bugünden itibaren sonuçlarını sorgulayabilecek. Peki, ÖSYM YDUS 2. dönem ek tercih sonuçları sorgulama ekranı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-YDUS) 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların tercihleri 17-21 Nisan'da alındı.
Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
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