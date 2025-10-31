YDUS 2. dönem sınavı başvuru tarihleri 2025: Başvurular ne zaman?

ÖSYM tarafından YDUS başvuru takvimi açıklandı.



Sınava başvurular, 31 Ekim-10 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını 31 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YDUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.