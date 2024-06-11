YDUS/2 ek tercih sonuçları açıklandı (2023 ÖSYM YDUS ek tercih sonuçları sorgulama)

2023-YDUS/2 ek tercih sonuçları açıklandı. 30 Mayıs-4 Haziran 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS/2) İç Hastalıkları alanının ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
YDUS/2 EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 11 Haziran 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
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