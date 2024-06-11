YDUS/2 ek tercih sonuçları açıklandı (2023 ÖSYM YDUS ek tercih sonuçları sorgulama)

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ek tercih sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2023-YDUS/2 ek tercih sonuçları, ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Peki, YDUS/2 ek tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

YDUS/2 ek tercih sonuçları açıklandı (2023 ÖSYM YDUS ek tercih sonuçları sorgulama)

2023-YDUS/2 ek tercih sonuçları açıklandı. 30 Mayıs-4 Haziran 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS/2) İç Hastalıkları alanının ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

YDUS/2 EK SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 11 Haziran 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

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